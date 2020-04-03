Американские нефтяники захотели наказать Москву и Эр-Рияд

Американские компании обвинили Россию и Саудовскую Аравию в развязывании ценовой войны, из-за чего цены на нефть рухнули более чем в два раза.



В качестве одной из мер нефтяники США предлагают запретить поставки саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы говорили по поводу сокращения добычи нефти, однако в Кремле опровергли эту информацию.



Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства сегодня проведет совещание с нефтяниками, членами правительства и президентской администрации.

