Американские нефтяники захотели наказать Москву и Эр-Рияд
Производители американской сланцевой нефти потребовали ввести санкции против России и Саудовской Аравии и уже адресовали свою просьбу властям США, сообщает The Financial Times.
Источники издания сообщили, что американские нефтяники выбрали в качестве переговорщика экс-министра энергетики США Рика Перри, который ушел в отставку в конце прошлого года.
Американские компании обвинили Россию и Саудовскую Аравию в развязывании ценовой войны, из-за чего цены на нефть рухнули более чем в два раза.
В качестве одной из мер нефтяники США предлагают запретить поставки саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы говорили по поводу сокращения добычи нефти, однако в Кремле опровергли эту информацию.
Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства сегодня проведет совещание с нефтяниками, членами правительства и президентской администрации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ