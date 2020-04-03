Путин соберет нефтяников и серьезно с ними поговорит

Президент России Владимир Путин встретится с нефтяниками в пятницу, 3 апреля. Также во встрече примут участие представители кабмина и администрации главы государства.

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Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле подчеркнули, что совещание связано с серьезным положением, сложившимся на нефтяном рынке.

Встреча с нефтяниками пройдет после того, как Путин обсудит этот вопрос с президентом США и главами других стран.

«По сути это будет тот же формат, который был перед отлетом президента в одну из региональных поездок — это перед тем, как была сорвана сделка ОПЕК+», - подчеркнул Песков.

По данным источника РИА Новости, речь может пойти о сокращении мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки, о чем ранее заявил Трамп.

При этом Трамп отметил, что Путин и наследный принц Саудовской Аравии якобы говорили по поводу сокращения нефти, однако Песков опроверг эту информацию.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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