Путин соберет нефтяников и серьезно с ними поговорит
Президент России Владимир Путин встретится с нефтяниками в пятницу, 3 апреля. Также во встрече примут участие представители кабмина и администрации главы государства.
Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле подчеркнули, что совещание связано с серьезным положением, сложившимся на нефтяном рынке.
Встреча с нефтяниками пройдет после того, как Путин обсудит этот вопрос с президентом США и главами других стран.
«По сути это будет тот же формат, который был перед отлетом президента в одну из региональных поездок — это перед тем, как была сорвана сделка ОПЕК+», - подчеркнул Песков.
По данным источника РИА Новости, речь может пойти о сокращении мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки, о чем ранее заявил Трамп.
При этом Трамп отметил, что Путин и наследный принц Саудовской Аравии якобы говорили по поводу сокращения нефти, однако Песков опроверг эту информацию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ