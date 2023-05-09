Американские аналитики заявили, что дефолт США может произойти летом 2023 года

Дефолт США может произойти в период с июня по август 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских аналитиков из Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).

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Эксперты назвали этот период критическим, а широкий диапазон наступления дефолта по долговым обязательствам они объяснили неопределённостью федеральных денежных потоков в условиях неустойчивой экономики.

«Согласно последнему прогнозу... «день икс», когда США больше не смогут выполнять все свои обязательства... может наступить уже через несколько недель», — заключили аналитики.

Ранее глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что у США все меньше возможностей избежать дефолта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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