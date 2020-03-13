Американская биржа показала рекордное падение с 1987 года

Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 9,33%, до 21355,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 7,85%, до 7327,453 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 4,54%, до 2510,48 пункта. По данным агентства, такого серьезного падения не было с 1987 года.

Такую реакцию на бирже вызвало заявление президента США Дональда Трампа о запрете авиаперелетов в страну из Европы на 30 дней в связи с коронавирусом. Напомним, Всероссийская организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что ВОЗ целенаправленно подливает масла в огонь, чтобы посредством паники смягчить и без того неизбежный экономический спад.















