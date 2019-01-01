Американо-китайские торговые переговоры зашли в тупик

С 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 миллиардов долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей,.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня введут ответные пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из США.

Ранее Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН заявил, что встреча лидеров США и Китая в рамках G20 может быть началом новой президентской кампании для Дональда Трампа.

«Американцам эта встреча нужна для того, чтобы показать избирателям, что Трамп, который обещал США сделать сильными, работает над этим. Строит стену на границе с Мексикой, ведет переговоры с Евросоюзом, ведет переговоры с Китаем. Все – для того, чтобы избиратели голосовали за Трампа на выборах 2020 года. Чтобы победить, ему избирательную кампанию надо начинать уже сейчас», - считает эксперт.

