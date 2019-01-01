Трампу нужен Китай, чтобы начать новую президентскую гонку
Китаист объяснил, почему в переговорах лидеров США и Китая больше заинтересован американский президент Дональд Трамп.
Вaшингтон и Пекин продолжaт консультaции по торговым вопросaм. Президент СШA Дональд Трамп и председaтель КНР Си Цзиньпин, вероятно, встретятся нa предстоящем сaммите лидеров Группы двaдцaти (G20) в Японии в конце июня. Об этом зaявил глaвa Нaционaльного экономического советa Белого домa Лоуренс Кaдлоу. По его утверждению, Китaй в течение последних двух недель отошел от прежних договоренностей по торговле, достигнутых с СШA. Однaко переговоры будут продолжены, отметил он.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН заявил, что встреча лидеров США и Китая в рамках G20 может быть началом новой президентской кампании для Дональда Трампа.
«Американцам эта встреча нужна для того, чтобы показать избирателям, что Трамп, который обещал США сделать сильными, работает над этим. Строит стену на границе с Мексикой, ведет переговоры с Евросоюзом, ведет переговоры с Китаем. Все – для того, чтобы избиратели голосовали за Трампа на выборах 2020 года. Чтобы победить, ему избирательную кампанию надо начинать уже сейчас», - считает эксперт.
Китаист отметил, что не ожидает результативных переговоров глав двух государств, в связи с тем, что США выдвигают для Китая неприемлемые экономические требования для партнерства.
«В ходе переговоров будут обсуждаться условия, на которых страны могут заключить какие-то официальные договоренности, но на сегодня точек соприкосновения между ними я не вижу. Например, влияние американо-китайской торговли на мировую экономику имеет достаточно серьезное, но в рамках G20, где планируется встреча, американо-китайская торговля – не основная тема. Пока США выдвигают совершенно неприемлемые требования к Китаю, в частности, открыть внутренний рынок высоких технологий. В то же время Соединенные Штаты не открывают для Китая эти рынки. Уже одно это условие отрезает дальнейшие пути для продуктивных переговоров между двумя сторонами. Более того, с 10 мая США подняли торговые пошлины на поставку китайских товаров до 25%. Ожидается, что Китай нанесет ответный удар и резко увеличит таможенные пошлины на свои импорт», - отметил Андрей Островский.
Ранее замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил НСН, с чем в действительности связано снижение роста китайской экономики.
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