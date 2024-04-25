Индия поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов

Индия в феврале поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

Так, в феврале поставки смартфонов выросли в 12 раз в годовом и в 1,6 раза в месячном выражении.

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Такие показатели позволили смартфонам стать главным экспортным товаром Индии в направлении России. Аналитики отмечают, что за страна смогла существенно нарастить поставки еще в 2023 году.

Отмечается, что Индия за 2023 год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию.

Пик пришелся на ноябрь. Объем поставок гаджетов из Индии в РФ в 2022 году оценивался в 6,1 млн долларов, в 2023 году он составил 97,3 млн долларов. Как заявил руководитель проектов EvApps Родион Труфанов, крупные производители смартфонов имеют производственные мощности по всему миру, в том числе и в Индии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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