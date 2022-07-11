Алиханов опроверг расширение санкций на транзит в Калининград

Литва не расширяла санкционный список товаров для транзита в Калининградскую область через территорию ЕС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Антон Алиханов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти Литвы расширили список товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область, включающий теперь древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

В связи с этим Алиханов уточнил, что эти санкции имеют ступенчатый характер. Он напомнил, что они были приняты еще в марте 2022 года, а сейчас проходит очередной этап вступления их в силу по разным товарам.