Акции «Новатэка» упали после ареста топ-менеджера компании
Акции «Новатэк» подешевели до уровня мая прошлого года на фоне ареста заместителя генерального директора Марка Гетвея по налоговым обвинениям в США. Об этом сообщает Bloomberg.
«Стоимость акций «Новатэка» показала максимальный спад с мая 2020 года, несмотря на то, что мировые цены на энергоносители близки к сезонным максимумам», - пишет агентство.
Джетвей был арестован и обвинен в среду в десятилетней схеме уклонения от уплаты налогов.
«Новатэк» заявил, что эта ситуация «не влияет и не повлияет на деятельность компании». По мнению московских аналитиков, нынешнее падение акций, скорее всего, будет временным, пишет агентство.
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