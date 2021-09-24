Акции «Новатэка» упали после ареста топ-менеджера компании

Акции «Новатэк» подешевели до уровня мая прошлого года на фоне ареста заместителя генерального директора Марка Гетвея по налоговым обвинениям в США. Об этом сообщает Bloomberg.



«Стоимость акций «Новатэка» показала максимальный спад с мая 2020 года, несмотря на то, что мировые цены на энергоносители близки к сезонным максимумам», - пишет агентство.

Джетвей был арестован и обвинен в среду в десятилетней схеме уклонения от уплаты налогов.

«Новатэк» заявил, что эта ситуация «не влияет и не повлияет на деятельность компании». По мнению московских аналитиков, нынешнее падение акций, скорее всего, будет временным, пишет агентство.

