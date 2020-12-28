Акции китайских компаний за 2020 год выросли в цене на 41%
Акции компаний Китая на открытом рынке подорожали почти на 4,9 трлн долларов благодаря быстрому восстановлению страны после пандемии COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.
Капитализация компаний из КНР за 2020 год на биржах поднялась на 41% и достигла 16,7 трлн долларов, как показывают данные S&P Global Market Intelligence. При этом компании из США смогли увеличить этот показатель лишь на 21%.
Агенттсво со ссылкой на главного инвестиционного директора KraneShares Брендана Ахерна отмечает, что текущий год был крайне успешным для китайских компаний. Кроме быстрого экономического роста после пандемии в числе факторов, влияющих на развитие китайских компаний, называют интерес международных инвесторов к быстрорастущим акциям и устойчивый рынок IPO.
По данным аналитиков, Китай занимает почти треть роста капитализации мирового рынка акций в 2020 году. Увеличение цены акций китайских происходит несмотря на усложнение отношений между КНР и США. Агентство со ссылкой The Wall Street Journal подчеркивает, что попытки властей США отговорить американские корпорации от вложений в китайские компании не увенчались успехом.
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