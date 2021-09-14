Акции Apple понизились в цене после презентации нового iPhone

Акции американской компании Apple ускорили темпы снижения после презентации, в ходе которой разработчики представили новые продукты, в том числе iPhone 13. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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В 22:08 по московскому времени акции Apple снижались в цене на 1,2%, их стоимость опустилась до 147,76 доллара. При этом до презентации темпы снижения составили 0,7%, цена акций составляла около 148,6 доллара.

Ранее во вторник Apple продемонстрировали смартфоны нового поколения iPhone 13, а также iPad с процессором A13 Bionic, новую версию часов Apple Watch Series 7.

Прорыва от нового iPhone ждать не стоит, но у Apple есть главный актив – армия поклонников, заявил в эфире НСН гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

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ФОТО: РИА Новости
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