«Максимизация прибыли». Техноблогер рассказал, почему iPhone 12 стал устаревшим

По мнению Корнейчука, радикальных нововведений компания не предложит, поэтому обладателям iPhone 12 нет смысла отказываться от гаджетов.

«Всё зависит от того, какие программные изменения будут, но вообще нет у Apple такой практики, чтобы они вводили обновления, которые делают невозможным использование устройства предыдущего поколения. Обычно речь идет о смартфонах, выпущенных несколько поколений назад. Реально устарели "семерки", сильно, их пользователям будет всё более и более некомфортно. "Десятка" будет начинать себя чувствовать некомфортно. Много всего интересного анонсировали разработчики для 13 модели, вплоть до поддержки спутниковой связи – для низко летящих спутников, это важное уточнение. Фишки свои интересные они смогут показать. Но, опять же, добровольно находиться в экосистеме Apple – это выбор человека, не каждый захочет. Я вот точно не хочу, ни в коем случае. Уже лет пять-шесть не покупаю устройства Apple и очень доволен», - поделился блогер.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков ранее пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», почему WhatsApp перестанет функционировать на смартфонах с устаревшими операционными системами.

