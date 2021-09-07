«Максимизация прибыли». Техноблогер рассказал, почему iPhone 12 стал устаревшим
По мнению специалиста по гаджетам, Apple, как любая коммерческая компания, искусственно создает интерес к своим новинкам.
Компания Apple признала устаревшими модели iPhone 12 и внесла в базу Европейского экономического сообщества новый флагман iPhone 13. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федеральной комиссии по связи.
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что подобный шаг является маркетинговым ходом компании, нацеленным на повышение продаж гаджетов.
«Apple – это коммерческая компания, заинтересованная в максимизации своей прибыли, поэтому она производит новые продукты, чтобы продать их. Чтобы потребители отказались от своего не 12-го, а от 10-го айфона, а уже пошли и купили нормальный современный айфон 13. Презентация 14 сентября будет, вот и покажут тогда новые айфоны, потому что рынок должен работать, покупатель должен нести свои деньги корпорации, корпорация должна на этом обогащаться. Всё как было всегда. Не хотите в этом участвовать – пожалуйста, можете не покупать», - предложил эксперт по гаджетам.
По мнению Корнейчука, радикальных нововведений компания не предложит, поэтому обладателям iPhone 12 нет смысла отказываться от гаджетов.
«Всё зависит от того, какие программные изменения будут, но вообще нет у Apple такой практики, чтобы они вводили обновления, которые делают невозможным использование устройства предыдущего поколения. Обычно речь идет о смартфонах, выпущенных несколько поколений назад. Реально устарели "семерки", сильно, их пользователям будет всё более и более некомфортно. "Десятка" будет начинать себя чувствовать некомфортно. Много всего интересного анонсировали разработчики для 13 модели, вплоть до поддержки спутниковой связи – для низко летящих спутников, это важное уточнение. Фишки свои интересные они смогут показать. Но, опять же, добровольно находиться в экосистеме Apple – это выбор человека, не каждый захочет. Я вот точно не хочу, ни в коем случае. Уже лет пять-шесть не покупаю устройства Apple и очень доволен», - поделился блогер.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков ранее пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», почему WhatsApp перестанет функционировать на смартфонах с устаревшими операционными системами.
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