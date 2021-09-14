Революции не будет! Аналитик рассказал, чем отличается новый айфон

Он также дал совет, стоит ли менять старую модель iPhone на 13-ую версию сразу после ее выхода.

«Каждый год покупать новую модель iPhone - это слишком шикарно, учитывая стоимость аппарата. За 2-3 года аппарат точно не придет в «уныние», если его не ломать. Сейчас средний срок реплейсмента – замены аппарата – это два года с небольшим. Будем считать, что, если человек имеет деньги, и хочет поменять – модель устарела, то – пожалуйста! Если модель была куплена год назад, то никакого смысла в этом я не вижу», - заявил эксперт.

Сегодня, 14 сентября, в 20.00 по московскому времени Apple проведет презентацию, на которой представит новую модель iPhone.

Ранее инсайдер, автор Bloomberg Марк Гурман рассказал в Twitter, что iPhone 13 ждёт не так много изменений, как хотелось бы. В частности, у iPhone 13 появится дополнительная камера по сравнению с iPhone 12, портретный режим для видео и «умная» система фильтров, усовершенствованный процессор, а также поддержка спутниковой системы связи на экстренный случай.

Также ожидается, что сегодня компания презентует часы Apple Watch 7.

