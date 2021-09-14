Революции не будет! Аналитик рассказал, чем отличается новый айфон
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков прикинул, кому и зачем можно задуматься о переходе на новую модель, которую сегодня презентует Apple.
Прорыва от нового iPhone ждать не стоит, но у Apple есть главный актив – армия поклонников, заявил в эфире НСН гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
«С каждым годом модели смартфонов совершенствуются, но какого-то прорыва у производителей оборудования, будь то Samsung, Huawei или новые китайские производители, не происходит. Компания Apple тоже идет по эволюционной модели. Становится лучше процессор, становится лучше экран, аккумуляторная батарея, новое усовершенствованное программное обеспечение, которое позволяет более быстро, оперативно реагировать на команды пользователя. Сейчас вряд ли стоит ждать какого-то технологического прорыва, но какие-то точечные изменения обязательно будут. Главный актив Apple не в этом, а в армии поклонников, которая всегда ждет выхода новой модели», - отметил специалист.
Он также дал совет, стоит ли менять старую модель iPhone на 13-ую версию сразу после ее выхода.
«Каждый год покупать новую модель iPhone - это слишком шикарно, учитывая стоимость аппарата. За 2-3 года аппарат точно не придет в «уныние», если его не ломать. Сейчас средний срок реплейсмента – замены аппарата – это два года с небольшим. Будем считать, что, если человек имеет деньги, и хочет поменять – модель устарела, то – пожалуйста! Если модель была куплена год назад, то никакого смысла в этом я не вижу», - заявил эксперт.
Сегодня, 14 сентября, в 20.00 по московскому времени Apple проведет презентацию, на которой представит новую модель iPhone.
Ранее инсайдер, автор Bloomberg Марк Гурман рассказал в Twitter, что iPhone 13 ждёт не так много изменений, как хотелось бы. В частности, у iPhone 13 появится дополнительная камера по сравнению с iPhone 12, портретный режим для видео и «умная» система фильтров, усовершенствованный процессор, а также поддержка спутниковой системы связи на экстренный случай.
Также ожидается, что сегодня компания презентует часы Apple Watch 7.
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