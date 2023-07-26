Аксенов сообщил о переносе Ялтинского экономического форума

«Проведение ... форума переносится на более поздний срок», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Аксенов подписал соответствующее распоряжение.

Шестой Ялтинский международный экономический форум был запланирован на 29-30 сентября. Мероприятие переносили несколько раз: в 2021 году форум был перенесен из-за сложной ситуации с коронавирусом, а весной 2022-го встречу не смогли провести из-за эпидобстановки. В апреле прошлого года ЯМЭФ перенесли в связи с «нестабильной международной ситуацией», напоминает RT. Позже форум вновь был перенесен на II квартал 2023 года.

