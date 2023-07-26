Аксенов сообщил о переносе Ялтинского экономического форума

Ялтинский международный экономический форум будет перенесен. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год

«Проведение ... форума переносится на более поздний срок», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Аксенов подписал соответствующее распоряжение.

Шестой Ялтинский международный экономический форум был запланирован на 29-30 сентября. Мероприятие переносили несколько раз: в 2021 году форум был перенесен из-за сложной ситуации с коронавирусом, а весной 2022-го встречу не смогли провести из-за эпидобстановки. В апреле прошлого года ЯМЭФ перенесли в связи с «нестабильной международной ситуацией», напоминает RT. Позже форум вновь был перенесен на II квартал 2023 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ФорумКрымСергей Аксенов

Горячие новости

Все новости

партнеры