Аксенов сообщил о переносе Ялтинского экономического форума
Ялтинский международный экономический форум будет перенесен. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Проведение ... форума переносится на более поздний срок», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.
Аксенов подписал соответствующее распоряжение.
Шестой Ялтинский международный экономический форум был запланирован на 29-30 сентября. Мероприятие переносили несколько раз: в 2021 году форум был перенесен из-за сложной ситуации с коронавирусом, а весной 2022-го встречу не смогли провести из-за эпидобстановки. В апреле прошлого года ЯМЭФ перенесли в связи с «нестабильной международной ситуацией», напоминает RT. Позже форум вновь был перенесен на II квартал 2023 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию
- В США сообщили об отправке опытных украинских подразделений под Купянск
- Аксенов сообщил о переносе Ялтинского экономического форума
- У посла России в Замбии украли 400 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
- Захарова высмеяла призыв Зеленского к чиновникам «работать на Украине»
- Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра в Запорожской области
- Тишковец: В Москве в среду выпадет 25% месячной нормы осадков, ожидается град
- Внучка Нельсона Манделы призвала побороть влияние Запада в Африке
- Кеннеди-младший призвал наладить диалог на высоком уровне с Россией
- Politico: Запад не согласовал план по обучению украинских военных на F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru