Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год

Ялтинский международный экономический форум перенесли на второй квартал следующего года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно», — написал политик в своем Telegram-канале.

Мероприятие планировали провести в ноябре 2021 года, однако из-за сложной ситуации с коронавирусом ЯМЭФ перенесли на 2022 год. Форум должен был состояться в четвертом квартале текущего года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ФорумКрымСергей Аксенов
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