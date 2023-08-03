АКОРТ: Цены на импортное оливковое масло выросли с начала года на 40–50%
С начала 2023 года средняя стоимость оливкового масла в России из Италии, Греции, Турции и Туниса выросла на 40–50% по сравнению со второй половиной прошлого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Отмечается, что на повышение цен повлияло снижение объемов урожая оливок в странах-экспортерах, а также ослабление курса рубля к евро. В Ассоциации указали, что резкий рост цены оливкового масла не ударит по финансовому состоянию большинства граждан, которые чаще покупают более дешевое подсолнечное масло.
Накануне Росстат сообщил, что стоимость килограмма куриного мяса достигла исторического максимума - 196 рублей 93 копейки. На этом фоне председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН заявил, что россияне будут покупать даже очень дорогую курицу, так как дешевле мяса просто нет, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом, который сняла женщина
- АКОРТ: Цены на импортное оливковое масло выросли с начала года на 40–50%
- Польские власти испугались переодетых в мигрантов бойцов ЧВК «Вагнер»
- Новак: Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти
- Блинкен: США надеются на продление зерновой сделки
- Минздрав: Три системы диагностики рака могут внедрить к 2024 году
- Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Курской области
- СМИ: В аэропорту Барселоны ограбили россиян на 8,5 миллиона евро
- Первая ракетка РФ Касаткина в восьмой раз подряд проиграла украинке Свитолиной
- Полковник США Уилкерсон: Украина может потерять Одессу после провала наступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru