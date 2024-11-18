АКОРТ: На российских полках продается не более 2% импортного картофеля

В осенний период и в начале зимы на российских прилавках преобладает картофель от отечественного производителя, импортная доля составляет не более 2%, рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Его слова приводит aif.ru.

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Караваев отметил, что только 1-2% от ассортимента приходится на картошку из Белоруссии и Азербайджана.

Так, к концу зимы, когда запасы отечественного картофеля кончаются, количество импортного увеличивается. В такой период доля импортного картофеля в российских магазинах не превышает 25-30%.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что мандарины могут подешеветь к Новому году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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