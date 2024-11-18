АКОРТ: На российских полках продается не более 2% импортного картофеля
В осенний период и в начале зимы на российских прилавках преобладает картофель от отечественного производителя, импортная доля составляет не более 2%, рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Его слова приводит aif.ru.
Караваев отметил, что только 1-2% от ассортимента приходится на картошку из Белоруссии и Азербайджана.
Так, к концу зимы, когда запасы отечественного картофеля кончаются, количество импортного увеличивается. В такой период доля импортного картофеля в российских магазинах не превышает 25-30%.
Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что мандарины могут подешеветь к Новому году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru