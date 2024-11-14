Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран

По его словам, это необходимо для удовлетворения растущего спроса на картофель в России.

Он также отметил, что для этого, в первую очередь, следует развивать собственное производство.

«И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», - заключил Патрушев.

Ранее Китай существенно нарастил поставки в Россию чеснока. Как сообщает «Свободная пресса», за девять месяцев текущего года они увеличились на 36%.

