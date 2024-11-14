Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал Минэкономразвития и Минсельхоз проработать импорт картофеля из дружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, это необходимо для удовлетворения растущего спроса на картофель в России.
Он также отметил, что для этого, в первую очередь, следует развивать собственное производство.
«И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», - заключил Патрушев.
Ранее Китай существенно нарастил поставки в Россию чеснока. Как сообщает «Свободная пресса», за девять месяцев текущего года они увеличились на 36%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru