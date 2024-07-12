АКОРТ: Лук, гречка, пшено и капуста подешевели в России

Согласно данным, во II квартале текущего года лук в торговых сетях подешевел на 45,5% до 37 рублей, гречневая крупа – на 15%, до 43,4 рубля. Белокочанная капуста подешевела на 13%, до 41 рубля. Отмечается, что на 16% подешевело пшено: один килограмм такой крупы стоит 41,6 рубля.

Также сообщается, что сильнее всего цены выросли на свеклу. Так, ее закупочная цена увеличилась во II квартале на 84% – до 55 рублей.

Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с НСН отметил, что к концу лета цены на все овощи массового спроса «устаканятся», передает «Радиоточка НСН».

