АКОРТ: Лук, гречка, пшено и капуста подешевели в России
За год средняя наценка торговых сетей на продовольственные товары снизилась до 6,18%, или на 1,75 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Согласно данным, во II квартале текущего года лук в торговых сетях подешевел на 45,5% до 37 рублей, гречневая крупа – на 15%, до 43,4 рубля. Белокочанная капуста подешевела на 13%, до 41 рубля. Отмечается, что на 16% подешевело пшено: один килограмм такой крупы стоит 41,6 рубля.
Также сообщается, что сильнее всего цены выросли на свеклу. Так, ее закупочная цена увеличилась во II квартале на 84% – до 55 рублей.
Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с НСН отметил, что к концу лета цены на все овощи массового спроса «устаканятся», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru