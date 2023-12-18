Силуанов: Россия направляет 60% экспорта в Азию
Россия переориентирует внешнеторговые потоки и направляет 60% своего экспорта в страны Азии. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Глава российского Минфина встретился в Пекине с китайским коллегой Лань Фоанем.
«Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь в наши самые близкие, дружественные страны, в первую очередь, это Китайская Народная Республика», — цитирует Силуанова ТАСС.
Министр подчеркнул, что экспорт в азиатские государства почти достиг 60%, «некоторое время назад» показатель был вдвое ниже.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что российские компании переориентируются на поставщиков из Китая и сами встраиваются в производственные цепочки в КНР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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