Агентство S&P признало «выборочный дефолт» Украины

Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины с уровня CC/C до SD/SD — «выборочный дефолт». Об этом говорится в заявлении международной организации.

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Агентство отметило, что понизило украинские долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC).

«Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)», — указали в S&P.

Агентство пояснило, что решение было принято из-за реструктуризации Киевом части займов и приостановки выплат по затронутым облигациям.

Ранее эксперт движения «Другая Украина», ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что Украине грозит неминуемый дефолт, ее экономика «разлетается вдребезги».

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ФОТО: РИА Новости
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