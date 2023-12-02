Агентство Fitch повысило рейтинг Греции до инвестиционного уровня
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня «BBB-», страна получила инвестиционный уровень. Об этом сообщается на сайте Fitch.
«Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной валюте до "BBB-" с "BB+"», — указано в заявлении.
Агентство также сообщило, что прогноз стабильный.
В октябре аналогичное решение приняло рейтинговое агентство S&P.
Ранее Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Агентство Fitch повысило рейтинг Греции до инвестиционного уровня
- СМИ: Израиль атаковал окрестности Дамаска
- Совбез ООН проголосовал за прекращение миссии в Судане
- В США запустили Falcon 9 с первым южнокорейским разведывательным спутником
- СМИ: Экс-министр транспорта Чувашии Осипов задержан
- «Аль-Наср» с Роналду разгромно проиграл «Аль-Хилялю»
- Вышел дебютный трейлер приквела «Безумного Макса»
- Армия Израиля сообщила о гибели пяти заложников в Газе
- СМИ: представители Крида потребовали от Мизулиной извинений
- Премьер Эстонии связала принятие гражданства РФ с терроризмом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru