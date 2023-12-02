Агентство Fitch повысило рейтинг Греции до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня «BBB-», страна получила инвестиционный уровень. Об этом сообщается на сайте Fitch.

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«Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной валюте до "BBB-" с "BB+"», — указано в заявлении.

Агентство также сообщило, что прогноз стабильный.

В октябре аналогичное решение приняло рейтинговое агентство S&P.

Ранее Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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