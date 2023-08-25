СМИ: Греция расторгнет контракт с Россией на обслуживание ЗРК «Тор» и «Оса»
Греция расторгает контракт с Россией на техническую поддержку и обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Об этом сообщает портал Pronews.
По данным ресурса, соответствующий секретный документ был по ошибке опубликован в греческом парламенте. Отмечается, что власти страны решили отказаться от программы поддержки вооружений и не подписывать новые соглашения.
«В сверхсекретном документе ... министр национальной обороны Никос Дендиас объявляет, что новых контрактов на поддержку, то есть закупку запасных частей и услуг, мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М1" и более старых "Оса-АКМ" не будет», — указывает портал.
Имеющихся в распоряжении Греции запчастей хватит на несколько месяцев.
Pronews считает, что решение Афин — чисто политическое, и власти «выбрасывают на помойку» миллиард евро. Кроме того, по данным портала, необслуживаемые ЗРК в дальнейшем могут быть перенаправлены на Украину через третьи страны.
Ранее стало известно, что Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности в некоторых сферах, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Греция расторгнет контракт с Россией на обслуживание ЗРК «Тор» и «Оса»
- Актера Максима Виторгана заменили на дипфейк
- Нарышкин заявил об очевидном провале контрнаступления Украины
- Heineken продал свои активы в России за 1 евро
- «Коммерсантъ»: Минцифры ужесточит условия включения российского ПО в реестр
- ФСБ: Украина вербует россиян для поджогов через объявления о быстром заработке
- «Известия»: Производители захотели чаще пересматривать цены из-за курса рубля
- Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности
- Балицкий: ВСУ не бьют по Запорожской АЭС, опасаясь ответного удара
- СМИ: Премьеру второй части «Дюны» перенесли из-за забастовки в Голливуде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru