СМИ: Греция расторгнет контракт с Россией на обслуживание ЗРК «Тор» и «Оса»

По данным ресурса, соответствующий секретный документ был по ошибке опубликован в греческом парламенте. Отмечается, что власти страны решили отказаться от программы поддержки вооружений и не подписывать новые соглашения.

«В сверхсекретном документе ... министр национальной обороны Никос Дендиас объявляет, что новых контрактов на поддержку, то есть закупку запасных частей и услуг, мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М1" и более старых "Оса-АКМ" не будет», — указывает портал.

Имеющихся в распоряжении Греции запчастей хватит на несколько месяцев.

Pronews считает, что решение Афин — чисто политическое, и власти «выбрасывают на помойку» миллиард евро. Кроме того, по данным портала, необслуживаемые ЗРК в дальнейшем могут быть перенаправлены на Украину через третьи страны.

Ранее стало известно, что Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности в некоторых сферах, напоминает RT.

