Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «CC»
Международное рейтинговое агентство Fitch определило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «CC». Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Эксперты указали, что предсказуемость прогнозов и кредитную привлекательность Украины снижает главным образом продолжение конфликта с Россией. Также на рейтинг Киева влияют неопределенность в вопросе продолжения зарубежной помощи, дефицит бюджета, высокий государственный долг.
При этом Fitch отмечает признаки возможного улучшения ситуации в дальнейшем. По данным агентства, экономика будет восстанавливаться по мере снижения интенсивности боевых действий и возвращения в страну части беженцев. Также на ситуацию повлияет рост валютных резервов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru