Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «CC»

Международное рейтинговое агентство Fitch определило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «CC». Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

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Эксперты указали, что предсказуемость прогнозов и кредитную привлекательность Украины снижает главным образом продолжение конфликта с Россией. Также на рейтинг Киева влияют неопределенность в вопросе продолжения зарубежной помощи, дефицит бюджета, высокий государственный долг.

При этом Fitch отмечает признаки возможного улучшения ситуации в дальнейшем. По данным агентства, экономика будет восстанавливаться по мере снижения интенсивности боевых действий и возвращения в страну части беженцев. Также на ситуацию повлияет рост валютных резервов.

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ФОТО: РИА Новости
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