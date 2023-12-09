Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «CC»

Эксперты указали, что предсказуемость прогнозов и кредитную привлекательность Украины снижает главным образом продолжение конфликта с Россией. Также на рейтинг Киева влияют неопределенность в вопросе продолжения зарубежной помощи, дефицит бюджета, высокий государственный долг.

При этом Fitch отмечает признаки возможного улучшения ситуации в дальнейшем. По данным агентства, экономика будет восстанавливаться по мере снижения интенсивности боевых действий и возвращения в страну части беженцев. Также на ситуацию повлияет рост валютных резервов.

