Агентство Fitch отозвало рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщает пресс-служба организации.
Мера была принята в связи с введением санкций против РФ.
Ранее Евросоюз запретил присваивать кредитные рейтинги учрежденным в России юрлицам, организациям или органам, напоминает «Свободная пресса». Fitch аннулирует рейтинги всех российских компаний, попавших под санкции ЕС, пишет Газета.ру.
В начале марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте до «C».
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