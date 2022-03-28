Агентство Fitch отозвало рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщает пресс-служба организации.

S&P суверенный кредитный рейтинг России понижен до «CC»

Мера была принята в связи с введением санкций против РФ.

Ранее Евросоюз запретил присваивать кредитные рейтинги учрежденным в России юрлицам, организациям или органам, напоминает «Свободная пресса». Fitch аннулирует рейтинги всех российских компаний, попавших под санкции ЕС, пишет Газета.ру.

В начале марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте до «C».

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