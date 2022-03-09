Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России
9 марта 202208:29
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C"» , — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее РДЭ был установлен на уровне «В», пишет РИА ФАН. Рейтинг «C» отражает позицию Fitch о неизбежности суверенного дефолта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru