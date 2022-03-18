S&P суверенный кредитный рейтинг России понижен до «CC»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ССС-« до «СС» с негативным прогнозом, сообщает «РЕН ТВ».

Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 банкам России

В национальной валюте долгосрочный рейтинг тоже понижен с «ССС-« до «СС». Рейтинги поместили в список CreditWatch с негативным прогнозом.

В начале марта S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте сразу на шесть ступеней: с уровня «BBB» до уровня «B».

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