Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало рост цен в 2021 году

Темпы роста цен в России в 2021 году вернутся к цели Банка России в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко.

В среднем по году этот показатель будет составлять 3-3,5%. Это связано с подавленной экономической активностью в стране. Кроме того, повышение тарифов растянуто во времени.

Тем временем, ценам на бензин в России снова предрекли резкий рост уже в январе этого года. Эксперты рынка объясняют это тем, что курс национальной валюты России, оставаясь слабым, подталкивает нефтяников экспортировать бензин. Другими причинами являются: снижение экспортной пошлины и рост акцизов.