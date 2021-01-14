Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало рост цен в 2021 году
Темпы роста цен в России в 2021 году вернутся к цели Банка России в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко.
В среднем по году этот показатель будет составлять 3-3,5%. Это связано с подавленной экономической активностью в стране. Кроме того, повышение тарифов растянуто во времени.
Тем временем, ценам на бензин в России снова предрекли резкий рост уже в январе этого года. Эксперты рынка объясняют это тем, что курс национальной валюты России, оставаясь слабым, подталкивает нефтяников экспортировать бензин. Другими причинами являются: снижение экспортной пошлины и рост акцизов.
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что роста цен для потребителей на бензин в январе ждать не стоит.
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