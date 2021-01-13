Эксперт: роста цен для потребителей на бензин в январе ждать не стоит
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что роста цен для потребителей на бензин в январе ждать не стоит.
Ценам на бензин в России снова предрекли резкий рост уже в январе этого года. Эксперты рынка объясняют это тем, что курс национальной валюты России, оставаясь слабым, подталкивает нефтяников экспортировать бензин. Другими причинами являются: снижение экспортной пошлины и рост акцизов. Только за последний месяц 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%. А с начала 2021 года ещё и нефть подорожала уже на 10%, поэтому для производителей всё выгодней продавать автомобильное топливо на внешние рынки.
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что роста цен для потребителей на бензин в январе ждать не стоит.
«В России цена на бензин индексируется на 1,5 процентных пункта ниже, чем уровень инфляции по Росстату. Исключение составил 2018 год, когда оптовые цены стали выше розничных. Пока небольшой люфт между оптовыми и розничными ценами есть и ждать стремительного роста цен не стоит», - сказал он. Эксперт прогнозирует рост цен к концу года на 2,5%.
Баженов также объяснил, почему росли цены на бензин на оптовом рынке в декабре.
«В декабре обычно цены падают, этот рост нетипичен. Обычно в декабре нефтяные компании распродают свои излишки и цены падают. Здесь же этих избытков было мало и одновременно начался рост цен на нефть, а потому те излишки, что были, стали уходить на экспорт», - рассказал он.
По его словам, в России с начала года выросли акцизы на топливо на 4%, при этом в России идет процесс снижения экспортных пошлин, то есть экспорт становится все более выгодным, особенно на фоне растущих мировых цен. Также и за счет налогового механизма, когда нефтяные компании были вынуждены платить в бюджет больше при ухудшении экономической ситуации, сделало производство нефтепродуктов для них нерентабельным, объяснил Баженов.
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