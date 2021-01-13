Эксперт: роста цен для потребителей на бензин в январе ждать не стоит

Ценам на бензин в России снова предрекли резкий рост уже в январе этого года. Эксперты рынка объясняют это тем, что курс национальной валюты России, оставаясь слабым, подталкивает нефтяников экспортировать бензин. Другими причинами являются: снижение экспортной пошлины и рост акцизов. Только за последний месяц 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%. А с начала 2021 года ещё и нефть подорожала уже на 10%, поэтому для производителей всё выгодней продавать автомобильное топливо на внешние рынки.

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что роста цен для потребителей на бензин в январе ждать не стоит.

«В России цена на бензин индексируется на 1,5 процентных пункта ниже, чем уровень инфляции по Росстату. Исключение составил 2018 год, когда оптовые цены стали выше розничных. Пока небольшой люфт между оптовыми и розничными ценами есть и ждать стремительного роста цен не стоит», - сказал он. Эксперт прогнозирует рост цен к концу года на 2,5%.