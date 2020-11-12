Адвокат напомнил об истинных целях повышения НДФЛ до 15%
Павел Астахов в интервью НСН выразил надежду, что повышенные налоги пойдут на лечение детей, как и задумывалось.
Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год.
Адвокат Павел Астахов в эфире НСН выразил надежду, что повышенные налоги пойдут на лечение детей, как и задумывалось.
«Я напомню, что такое решение было продиктовано необходимостью увеличить финансирование лечения больных детей. Прежде всего, с врожденными тяжелыми заболеваниями. Надеюсь, закон заработает, как планируется, с начала следующего года», – прокомментировал он.
Кроме того, Астахов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о законах развития конфликтов в виртуальном пространстве и о том, как избежать их.
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