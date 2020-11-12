Адвокат напомнил об истинных целях повышения НДФЛ до 15%

Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год.

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН выразил надежду, что повышенные налоги пойдут на лечение детей, как и задумывалось.