Долларовых миллиардеров в России стало еще больше

21 октября 201916:06

За первое полугодие 2019 года количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 36 человек – с 74 до 110. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Research Institute, сообщает RT.

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Отмечается, что заметно больше стало и долларовых миллионеров – со 172 тысяч до 246 тысяч человек

Авторы доклада отметили, что богатые россияне становятся богаче, хотя уровень благосостояния на душу взрослого населения остается достаточно скромным.

При этом в России 10% самых состоятельных граждан контролируют 83% всех богатств страны. По этому показателю Россия обошла Китай (60%) и США (76%). Всего же суммарное состояние самых богатых людей планеты составляет 158,3 трлн долларов – или 44% от всех богатств в мире, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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