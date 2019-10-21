Долларовых миллиардеров в России стало еще больше

Отмечается, что заметно больше стало и долларовых миллионеров – со 172 тысяч до 246 тысяч человек

Авторы доклада отметили, что богатые россияне становятся богаче, хотя уровень благосостояния на душу взрослого населения остается достаточно скромным.

При этом в России 10% самых состоятельных граждан контролируют 83% всех богатств страны. По этому показателю Россия обошла Китай (60%) и США (76%). Всего же суммарное состояние самых богатых людей планеты составляет 158,3 трлн долларов – или 44% от всех богатств в мире, отмечает РИА ФАН.

