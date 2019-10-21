Долларовых миллиардеров в России стало еще больше
За первое полугодие 2019 года количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 36 человек – с 74 до 110. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Research Institute, сообщает RT.
Отмечается, что заметно больше стало и долларовых миллионеров – со 172 тысяч до 246 тысяч человек
Авторы доклада отметили, что богатые россияне становятся богаче, хотя уровень благосостояния на душу взрослого населения остается достаточно скромным.
При этом в России 10% самых состоятельных граждан контролируют 83% всех богатств страны. По этому показателю Россия обошла Китай (60%) и США (76%). Всего же суммарное состояние самых богатых людей планеты составляет 158,3 трлн долларов – или 44% от всех богатств в мире, отмечает РИА ФАН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин уволил Федотова с поста главы СПЧ
- Арестован ещё один фигурант дела о разрушении дамбы в Красноярском крае
- Трёхдневный траур по жертвам пожара объявлен в Ярославской области
- Долларовых миллиардеров в России стало еще больше
- Медведев обнаружил экономику России в добром здравии