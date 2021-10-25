Молдавия подписала «пробный» контракт с Полшей на поставку газа
Правительство Молдавии заявило о подписании контракта о закупке миллиона кубических метров газа у Польши. Такое сообщение опубликовано на сайте правительства.
Отмечается, что польская компания PGNiG поставит миллион кубометров природного газа государственной молдавской компании Energocom. Отмечается, что договор был подписан ранее в понедельник, 25 октября.
При этом в кабмине отметили, что для Молдавии приобретение газа у «альтернативных источников» произошло впервые. По данным правительства, контракт не отразится на стоимости газа для жителей страны.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высмеял заявления украинской стороны о достигнутом рамочном соглашении на поставку 700 миллионов кубометров газа в Молдавию.
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