Абсолютный популизм. В Госдуме оценили снижение транспортного налога

«Абсолютный предвыборный популизм. Почему на 25%? Почему не на 48%? Не на 54%? Человек не очень погружен в эту тему. Потому что если решать вопрос с транспортным налогом, то его надо, на самом деле, отменять. Точнее, включать в стоимость топлива. У нас стоимость топлива растет вне зависимости ситуации на рынках углеводородов, хотя во всех странах мира внутренняя цена на топливо зависит от внешних рынков. Мы крупная нефтедобывающая страна, но что бы ни происходило с ценой на нефть, цена на топливо только растет. Удивительные российские экономические законы, которых нет нигде в мире. Именно поэтому транспортный налог надо включать в стоимость топлива. Так сделали более ста стран. Много ездишь – больше платишь. Мало ездишь – мало платишь. Социальная справедливость и здравый смысл. Вот смысл изменения транспортного налога, а не просьба его уменьшить. Это вообще ни о чем», - подчеркнул Лысаков.

Ранее Вячеслав Лысаков в эфире НСН раскритиковал новый порядок передвижения в Москве и усомнился в целесообразности передачи в мэрию данных об автомобилях силовых ведомств страны.

