800 россиян стали лотерейными миллионерами за 2019 год

За 2019 год лотерейными миллионерами стали почти 790 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото», передает РИА Новости.

Обладателями рекордных сумм по 500 млн рублей стали два россиянина, сообщает РЕН ТВ. Надежда Бартош, живущая в Московской области, выиграла 1 млрд рублей в новогодней лотерее.