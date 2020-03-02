800 россиян стали лотерейными миллионерами за 2019 год
За 2019 год лотерейными миллионерами стали почти 790 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото», передает РИА Новости.
Обладателями рекордных сумм по 500 млн рублей стали два россиянина, сообщает РЕН ТВ. Надежда Бартош, живущая в Московской области, выиграла 1 млрд рублей в новогодней лотерее.
Отмечается, что сумма лотерейных выигрышей увеличилась в прошлом году на 27,4%, передает RT. В 2018 году она составляла 20,8 млрд рублей, а в 2019-м превысила 26,5 млрд рублей.
В январе в компании «Столото» заявили, что розыгрыш 1 млрд рублей был проведен в полном соответствии с российским законодательством. Ранее в сети появилась информация о том, что розыгрыш не был проведен в прямом эфире, а победительница лотереи является знакомой организаторов.
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