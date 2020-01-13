В «Столото» отвергли обвинения в мошенничестве при розыгрыше миллиарда
13 января 202022:49
В компании «Столото» заявили, что розыгрыш 1 млрд рублей был проведен в полном соответствии с российским законодательством. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в сети появилась информация о том, что розыгрыш не был проведен в прямом эфире, а победительница лотереи является знакомой с ее организаторами.
В «Столото» назвали данную информацию клеветой и заявили о намерении подать иск в суд для защиты деловой репутации.
В новогоднем розыгрыше лотереи "Русское лото" победительницей стала жительница Подмосковья Надежда Бартош.
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ТЕГИ:ЛотереяМошенничество
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