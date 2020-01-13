В «Столото» отвергли обвинения в мошенничестве при розыгрыше миллиарда

Ранее в сети появилась информация о том, что розыгрыш не был проведен в прямом эфире, а победительница лотереи является знакомой с ее организаторами.

В «Столото» назвали данную информацию клеветой и заявили о намерении подать иск в суд для защиты деловой репутации.

В новогоднем розыгрыше лотереи "Русское лото" победительницей стала жительница Подмосковья Надежда Бартош.



