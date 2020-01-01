Россиянин впервые в истории выиграл миллиард рублей в лотерею

Имя лотерейного миллиардера пока не разглашается. В «Столото» ждут появления победителя и рассчитывают, что он расскажет, каким образом потратит выигрыш.

Всего в праздничном тираже участвовали более 53,6 миллиона билетов, отмечает РИА Новости.

