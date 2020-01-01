Россиянин впервые в истории выиграл миллиард рублей в лотерею
1 января 202019:01
Житель Москвы стал победителем лотерейного розыгрыша. Он выиграл миллиард рублей, сообщает «Столото».
Победитель получил рекордную сумму за историю государственных лотерей в РФ – миллиард рублей. Отмечается, что билет мужчина приобрел за 100 рублей.
Имя лотерейного миллиардера пока не разглашается. В «Столото» ждут появления победителя и рассчитывают, что он расскажет, каким образом потратит выигрыш.
Всего в праздничном тираже участвовали более 53,6 миллиона билетов, отмечает РИА Новости.
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