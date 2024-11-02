«Все по закону»: В России сокращают вес товара в упаковке по заветам Остапа Бендера
Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов сообщил НСН, что организация не первый год предлагает указывать на ценниках стоимость продукции за стандартизированную единицу веса или объема.
Формально производители не нарушают закон, когда уменьшают вес или объем товара в упаковке, однако это лишает потребителей возможности объективно сравнивать цены при выборе продукции, заявил в беседе с НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
За последние 10 лет объемы бутылок молока в среднем снизились на 50 миллилитров, сметаны — на 67 граммов, сливочного масла — на 30 граммов, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на статистику Молочного союза России. Проблема сокращения количества и веса товара в одной упаковке (даунсайзинга) наблюдается и у производителей иных товаров. При этом председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с изданием назвал такую практику злоупотреблением со стороны производителей, которое необходимо пресекать. Койтов заметил, что ситуация не разрешится без государственного вмешательства.
«Это сравнительно честный способ обмана населения по заветам Остапа Бендера. Производители идут на хитрость – визуально сохраняют ту же упаковку, уменьшая в ней вес содержимого. Формально по закону это не запрещено. Производители сами себя загнали в замкнутый круг. Кто-то когда-то начал такую порочную практику, остальные вынуждены теперь ей следовать. Если один производитель сохраняет цену, но уменьшает объем, а другой, сохранив объем, увеличивает цену, он сразу проигрывает конкуренцию. Это бизнес и ничего личного. Как говорил Карл Маркс, при 300% прибыли ни один предприниматель не устоит от любого преступления. Тут не обойтись без вмешательства государства», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в Союзе потребителей России не первый год предлагают практику решение проблемы.
«В прошлом году на этот счет приняли ГОСТ, но он необязательный. Мы много лет выступаем с предложением указывать на ценниках наравне со стоимостью товара цену за стандартизированную единицу веса или объема. Тогда проще будет сравнивать одно с другим. Сейчас есть предложение обязать делать единые упаковки по пол-литра, литру, но это нереально, производителям придется перестраивать производственные линии. Это несоизмеримые финансовые затраты. Цель – чтобы потребитель имел возможность правильного выбора. Если, к примеру, будет представлен ценник за один килограмм, можно будет сравнить, что дешевле, дальше выбирать по другим критериям», - сообщил Койтов.
В свою очередь глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заверил НСН, что в законодательстве уже есть требования к пресечению даунсайзинга.
«Это просто недобросовестные практики, которые нужно пресекать. У нас в законодательстве есть требования к пресечению таких практик. Это все равно, что в договоре мелким шрифтом прописывать кучу условий, которые реально не прочитать. Мы реагируем не на то, как производители нам что-то объясняют, а на то, как это видят покупатели, как это влияет на их решения. Людей беспокоят цены и их рост цен, который выше, чем показывает статистика», - заключил он.
Ранее сообщалось, что стоимость картофеля, по данным Росстата, возрастала в течение трех недель: с 8 по 14 октября увеличилась на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. Как рассказала «Радиоточке НСН» руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина, это произошло, в том числе, на фоне требований к качеству, которые предъявляют торговые сети.
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