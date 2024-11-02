«Все по закону»: В России сокращают вес товара в упаковке по заветам Остапа Бендера

Как добавил собеседник НСН, в Союзе потребителей России не первый год предлагают практику решение проблемы.

«В прошлом году на этот счет приняли ГОСТ, но он необязательный. Мы много лет выступаем с предложением указывать на ценниках наравне со стоимостью товара цену за стандартизированную единицу веса или объема. Тогда проще будет сравнивать одно с другим. Сейчас есть предложение обязать делать единые упаковки по пол-литра, литру, но это нереально, производителям придется перестраивать производственные линии. Это несоизмеримые финансовые затраты. Цель – чтобы потребитель имел возможность правильного выбора. Если, к примеру, будет представлен ценник за один килограмм, можно будет сравнить, что дешевле, дальше выбирать по другим критериям», - сообщил Койтов.

В свою очередь глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заверил НСН, что в законодательстве уже есть требования к пресечению даунсайзинга.

«Это просто недобросовестные практики, которые нужно пресекать. У нас в законодательстве есть требования к пресечению таких практик. Это все равно, что в договоре мелким шрифтом прописывать кучу условий, которые реально не прочитать. Мы реагируем не на то, как производители нам что-то объясняют, а на то, как это видят покупатели, как это влияет на их решения. Людей беспокоят цены и их рост цен, который выше, чем показывает статистика», - заключил он.

Ранее сообщалось, что стоимость картофеля, по данным Росстата, возрастала в течение трех недель: с 8 по 14 октября увеличилась на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. Как рассказала «Радиоточке НСН» руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина, это произошло, в том числе, на фоне требований к качеству, которые предъявляют торговые сети.

