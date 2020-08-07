32 млрд рублей Абызова требуют обратить в доход государства

Эти деньги считаются незаконным доходом, который Абызов в должности министра получил при нарушении антикоррупционных запретов и ограничений российского законодательства, уточнили в пресс-службе ведомства.

Проверку в его отношении проводило главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры. Например, он не задекларировал как госслужащий часть своего имущества – пять зарегистрированных в Республики Кипр офшорных компаний. Кроме того находясь на посту министра он продолжил заниматься предпринимательством и извлекать доходы от подконтрольных ему юрлицах. Чтобы уйти от закона, Абызов оформил имущество на подставных лиц и организовал теневые офисы в жилых квартирах.

Проверка также показала, что в 2018 году Михаил Абызов принимал непосредственное участие в продаже акцией ОАО «СИБЭКО», что и состоялось на территории Кипра, а на его счета поступило 32,5 млрд рублей от иностранных компаний.

Ранее НСН сообщала, что СК РФ направило запрос в Басманный суд Москвы о заочном аресте Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

