Двух фигурантов дела бывшего министра Абызова объявили в розыск

СК РФ направило запрос в Басманный суд Москвы о заочном аресте Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Обэтом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Через офшоры экс-министра Абызова прошло $860 млн

По данным пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, подозреваемые проходят по статьям о мошенничестве, отмывании денежных средств, нелегальной предпринимательской деятельности. По предварительным данным, Абызов похитил около 4 млрд рублей.

Михаил Абызов, по данным следствия, в составе ОПГ похищал средства у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" в Новосибирской области, а затем выводил их за границу. По делу уже задержаны восемь человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/ Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РозыскМошенничествоМихаил Абызов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры