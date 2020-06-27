Двух фигурантов дела бывшего министра Абызова объявили в розыск

По данным пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, подозреваемые проходят по статьям о мошенничестве, отмывании денежных средств, нелегальной предпринимательской деятельности. По предварительным данным, Абызов похитил около 4 млрд рублей.

Михаил Абызов, по данным следствия, в составе ОПГ похищал средства у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" в Новосибирской области, а затем выводил их за границу. По делу уже задержаны восемь человек.