Двух фигурантов дела бывшего министра Абызова объявили в розыск
СК РФ направило запрос в Басманный суд Москвы о заочном аресте Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Обэтом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, подозреваемые проходят по статьям о мошенничестве, отмывании денежных средств, нелегальной предпринимательской деятельности. По предварительным данным, Абызов похитил около 4 млрд рублей.
Михаил Абызов, по данным следствия, в составе ОПГ похищал средства у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" в Новосибирской области, а затем выводил их за границу. По делу уже задержаны восемь человек.
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