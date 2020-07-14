СК добавил в уголовное дело Абызова коммерческий подкуп

По её словам, факт легализации преступных доходов помогли выявить Росфинмониторинг и власти Кипра. Как утверждает следствие, в 2014 году Абызов вместе с соучастниками похитили средства компаний «СИБЭКО» и «РЭС» на 4 миллиарда рублей. Соучастниками оказались бывшие топ-менеджеры «Сибирской энергетической компании» Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников.

В СК говорят, что преступники вывели средства на рублёвые счета на Кипре, а затем конвертировали их в доллары. «Их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии», - отметила Петренко.

Также идёт речь о факте коммерческого подкупа. Абызов, как выяснило следствие, в 2017 году фактически владел контрольным пакетом акций «СИБЭКО» через офшорные компании, но скрывал это от российского закона. Чтобы продать актив, Абызов заплатил Власову, Балан и Роженковой 78 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа, а те передали важную информацию потенциальному покупателю, уверены в СК.

Абызов до 2018 года являлся министром по координации деятельности «Открытого правительства». В марте 2019 года суд арестовал Абызова по уголовному делу о создании преступного сообщества и крупном мошенничестве.

