Зюганов пожелал «телячьих нежностей» от года «пролетарского быка»

В преддверии празднования Нового года лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН высказал мнение, что 2021 год будет легче 2020-го.

«Уходящий год Крысы оказался для всех очень болезненным и трудным, поэтому хочу поздравить с тем, что мы смогли справиться с самыми суровыми вызовами, пожелать добра и удачи в новом году. Думаю, он будет полегче, но это зависит от того, удастся ли нам всем, кому дорога держава, кто заботится о детях и внуках, объединиться. Потому что удаленка в образовании - это беда, удаленка в лечении – вообще трагедия, удаленка на работе – деквалификация. Поэтому нам надо быть ближе умом, душой и сердцем друг к другу», - сказал Зюганов.