Зюганов пожелал «телячьих нежностей» от года «пролетарского быка»
Лидер КПРФ в эфире НСН назвал главный вирус уходящего года.
В преддверии празднования Нового года лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН высказал мнение, что 2021 год будет легче 2020-го.
«Уходящий год Крысы оказался для всех очень болезненным и трудным, поэтому хочу поздравить с тем, что мы смогли справиться с самыми суровыми вызовами, пожелать добра и удачи в новом году. Думаю, он будет полегче, но это зависит от того, удастся ли нам всем, кому дорога держава, кто заботится о детях и внуках, объединиться. Потому что удаленка в образовании - это беда, удаленка в лечении – вообще трагедия, удаленка на работе – деквалификация. Поэтому нам надо быть ближе умом, душой и сердцем друг к другу», - сказал Зюганов.
Политик назвал будущий год годом «красного пролетарского бычка», который «будет отстаивать интересы простого труженика, тех, кто кормит, ухаживает, охраняет, бережет, учит и лечит».
При этом он подчеркнул, что главным вирусом является «эксплуатация и капитал, который озверел и наживается на бедах».
«Бычок требует, чтобы у всех было бычье здоровье и побольше нежностей, телячьих, но лучше, конечно, человеческих, добрых, искренних и душевных. С новолетием! Удачи всем, добра! Ни пуха, ни коронавируса!», - завершил Геннадий Зюганов.
Ранее генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова дала советы, как не утратить мотивацию, работая в праздничные дни.
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