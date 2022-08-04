Жителям Центральной России пообещали камни с неба

В ближайшее воскресенье, 7-го августа на жителей Центральной России обрушатся «камни с неба». Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такое название на сленге синоптиков получила погода с грозой, интенсивными ливнями, шквалистым ветром и градом диаметром до 4 см.

Стало известно о погоде в Центральной России в августе

Как подчеркнул Тишковец, после 30-ти градусной жары в центр России придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой дождевых облаков, интенсивными ливнями с общим количеством осадков до 22 мм, что составит до 1/3 месячной нормы.

Он также добавил, что температура воздуха на следующей неделе после этого окончательно вернется в умеренное климатическое русло последнего летнего месяца.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о похолодании и осадках в Москве.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В МосквеПогодаЕвгений ТишковецСиноптики
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