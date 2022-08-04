Жителям Центральной России пообещали камни с неба

Как подчеркнул Тишковец, после 30-ти градусной жары в центр России придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой дождевых облаков, интенсивными ливнями с общим количеством осадков до 22 мм, что составит до 1/3 месячной нормы.

Он также добавил, что температура воздуха на следующей неделе после этого окончательно вернется в умеренное климатическое русло последнего летнего месяца.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о похолодании и осадках в Москве.



