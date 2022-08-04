Метеоролог предупредил о похолодании и осадках в Москве

Аномальная жара в Москве закончится уже в воскресенье, в столицу придут грозы и резкое похолодание. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам синоптика, в пятницу и субботу в городе будет 30–32 градуса тепла, однако позже произойдет резкая перемена погоды.

«В воскресенье с запада к столице подойдет холодный фронт. Температура воздуха опустится на 6–8 градусов ниже, чем в субботу. Поэтому прогремят грозы и выпадет довольно приличное количество осадков. Температура составит 26–27 градусов тепла», — отметил Шувалов.

Метеоролог указал, что с понедельника температура воздуха в Москве опустится до +24 градусов, также начнутся небольшие дожди.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СиноптикиПогодаМосква
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