Метеоролог предупредил о похолодании и осадках в Москве

По словам синоптика, в пятницу и субботу в городе будет 30–32 градуса тепла, однако позже произойдет резкая перемена погоды.

«В воскресенье с запада к столице подойдет холодный фронт. Температура воздуха опустится на 6–8 градусов ниже, чем в субботу. Поэтому прогремят грозы и выпадет довольно приличное количество осадков. Температура составит 26–27 градусов тепла», — отметил Шувалов.

Метеоролог указал, что с понедельника температура воздуха в Москве опустится до +24 градусов, также начнутся небольшие дожди.

