«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в среду, 9 сентября, из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Специалисты подчеркнули, что в Москве его порывы местами составят до 17 м/с, в Подмосковье они будут достигать 18 м/с. Предупреждения действует с полудня среды, 9 сентября до 21:00 этого же дня.

Также синоптики отметили, что в среду в столичном регионе будет облачно, местами кратковременные дожди. Воздух в Москве днём прогреется до +17…+19 градусов, по области специалисты прогнозируют до 19 градусов выше ноля.