«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного ветра
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в среду, 9 сентября, из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Специалисты подчеркнули, что в Москве его порывы местами составят до 17 м/с, в Подмосковье они будут достигать 18 м/с. Предупреждения действует с полудня среды, 9 сентября до 21:00 этого же дня.
Также синоптики отметили, что в среду в столичном регионе будет облачно, местами кратковременные дожди. Воздух в Москве днём прогреется до +17…+19 градусов, по области специалисты прогнозируют до 19 градусов выше ноля.
Между тем, температура воздуха в северных регионах России в ближайшие дни будет на 6-8 градусов выше нормы. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В частности, такие температурные аномалии ожидаются в Архангельской области, в республике Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе и Салехарде, а также в Западной Сибири.
Как отмечает Вильфанд, для северных регионов России температура на уровне 20 градусов – «супервысокая».
Синоптики не ждут похолодания и на юге европейской части России, столбики термометров сохранятся на уровне 27-30 градусов.
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