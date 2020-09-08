Синоптик пообещал потепление к выходным в Москве

В московский регион приходят дожди, температура воздуха снижается, однако это ещё не осенние холода, рассказал «Радио 1» начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Первая неделя сентября порадовала нас практически летней погодой, температура была на 5,5 градусов выше нормы. Но к столичному региону уже подходит циклон, давление будет падать до четверга. Это падение приведёт к тому, что у нас будет облачная погода на три дня, небольшие дожди, усилится ветер, порывы будут достигать 17 метров в секунду. По температуре в среду и четверг днём ожидается +15…+20°С, ночные температуры опустятся до +9…+11°С, по области местами до +7, днём +14…+16°С», – сказал Цыганков.

С пятницы атмосферное давление опять начнёт немного расти, температура будет повышаться.

«В субботу ожидается уже +14…+19°С, в воскресенье днём +16…+21°С, ночью более прохладно, около +10, по области температура опустится до +5°С», – уточнил синоптик.

Он отметил, что, несмотря на похолодание, «бабье лето» в регионе продолжается: среднесуточная температура остаётся выше нормы примерно на 1°С.

