Жара продержится в Москве ещё 10 дней

В Москве и Подмосковье аномально жаркая погода продержится ещё, как минимум, 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозу Гидрометцентра РФ температура воздуха в Центральной России будет превышать климатическую норму на 4-7°. В дневное время до конца этой недели столбики термометров будут доходить до +30°. В последующие семь дней ожидается усиление жары до +33° градусов.

Дымка, смог: Синоптик предупредил о пожарной опасности в Московской области из-за жары

В связи с этим все городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы. Организованы круглосуточные дежурства, усилен контроль пожарной безопасности на городских объектах жизнеобеспечения.

В городских парках выставлены посты дежурной поливомоечной техники, которая оборудована первичными средствами пожаротушения.

Ранее в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мэрия МосквыПрогноз ПогодыМоскваЖара
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