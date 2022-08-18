Жара продержится в Москве ещё 10 дней

В Москве и Подмосковье аномально жаркая погода продержится ещё, как минимум, 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозу Гидрометцентра РФ температура воздуха в Центральной России будет превышать климатическую норму на 4-7°. В дневное время до конца этой недели столбики термометров будут доходить до +30°. В последующие семь дней ожидается усиление жары до +33° градусов.