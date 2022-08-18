Жара продержится в Москве ещё 10 дней
В Москве и Подмосковье аномально жаркая погода продержится ещё, как минимум, 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
По прогнозу Гидрометцентра РФ температура воздуха в Центральной России будет превышать климатическую норму на 4-7°. В дневное время до конца этой недели столбики термометров будут доходить до +30°. В последующие семь дней ожидается усиление жары до +33° градусов.
В связи с этим все городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы. Организованы круглосуточные дежурства, усилен контроль пожарной безопасности на городских объектах жизнеобеспечения.
В городских парках выставлены посты дежурной поливомоечной техники, которая оборудована первичными средствами пожаротушения.
Ранее в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.
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