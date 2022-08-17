В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Специалисты Гидрометцентра России продлили в среду, 17 августа, оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, сообщает РИА Новости.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», - говорится на сайте Гидрометцента.

Врач назвал заболевания, которые обостряются в жару

Предупреждение о сильной жаре от +29 до +31 градуса в столице будет действовать ещё сутки и завершится в 18.00 в четверг.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в конце лета.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииСиноптикиЖараМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры