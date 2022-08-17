В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
17 августа 202218:17
Специалисты Гидрометцентра России продлили в среду, 17 августа, оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, сообщает РИА Новости.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», - говорится на сайте Гидрометцента.
Предупреждение о сильной жаре от +29 до +31 градуса в столице будет действовать ещё сутки и завершится в 18.00 в четверг.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в конце лета.
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17 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru