Захар Хитрый. Стал известен псевдоним полковника-миллиардера Захарченко

Как полагает следственный комитет, Захарченко получал деньги за покровительство главе совета директоров «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву. Так, последний через посредников оплатил Захарченко отдых в Сочи в 2015-2016 годах на общую сумму более 800 тысяч рублей. Захарченко также обвиняется в том, что получал взятки от совладельцев группы компаний «1520» (это один из крупнейших подрядчиков РЖД) Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Так, на специально созданный на его имя счет поступило 2,8 млн евро (около 109 млн рублей). Еще 1,3 млрд рублей экс-полковник якобы получил по другой схеме.

Ранее НСН писала, что экс-полковник, отбывающий наказание в колонии, решил освоить профессии кочегара и электрика.

