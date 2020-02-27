Захар Хитрый. Стал известен псевдоним полковника-миллиардера Захарченко
Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко, которому предъявлено новое обвинение в получении 1,5 миллиарда рублей, получал деньги под именем Захар Хитрый. Об этом пишет «Коммерсант».
Как полагает следственный комитет, Захарченко получал деньги за покровительство главе совета директоров «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву. Так, последний через посредников оплатил Захарченко отдых в Сочи в 2015-2016 годах на общую сумму более 800 тысяч рублей. Захарченко также обвиняется в том, что получал взятки от совладельцев группы компаний «1520» (это один из крупнейших подрядчиков РЖД) Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Так, на специально созданный на его имя счет поступило 2,8 млн евро (около 109 млн рублей). Еще 1,3 млрд рублей экс-полковник якобы получил по другой схеме.
Ранее НСН писала, что экс-полковник, отбывающий наказание в колонии, решил освоить профессии кочегара и электрика.
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