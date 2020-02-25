Прокуратура нашла «нового полковника Захарченко» с миллиардами

Как стало известно, Сергей Терентьев был знаком с бывшим полицейским Дмитрием Захарченко, служил начальником полиции ГУ МВД по ЦФО, а перед своим увольнением служил официальным представителем МВД Абхазии.

В 2015 году Терентьев уволился из органов, а в 2016 году, после того, как был задержан Дмитрий Захарченко, покинул страну. Сообщается, что в настоящее время он проживает в своей вилле на Лазурном берегу вместе с семьей.

Сообщается, что дорогостоящее имущество у Терентьева и его семьи начало появляться еще в 2013-2014 годах. Сперва были куплены два масштабных участка в Серебрянном бору на общую сумму порядка миллиарда рублей, затем у его родителей-пенсионеров появилась квартира стоимостью 80 миллионов рублей. При этом в 2014 году Терентьев зарегистрировал всего два миллиона рублей годового дохода.

