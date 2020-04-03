Россия готовится к тесту беспилотников без сопровождения человека

Владимир Путин поручил кабмину до 31 мая разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, в разработке этих мероприятий должны принять участие представители научно-технологического бизнес-сообщества и заинтересованные организации.

«Без водителя никак». Автоэксперт о внедрении беспилотного транспорта

Между тем, ранее НСН писала, что такси и каршеринг объединяться через 10-15 лет в единую сферу бизнеса. Это произойдет в связи с глубоким проникновением беспилотного транспорта в повседневную жизнь российских городов. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.

Председатель Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко согласился с прогнозами исследовательского университета и отметил, что уже через 12 лет беспилотный автомобиль займет весомое место в транспортном потоке Москвы. При этом, такой вид машин увеличит пропускную способность автодорог в столице в четыре - пять раз.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БеспилотникиАвтомобильРоссия