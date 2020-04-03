Россия готовится к тесту беспилотников без сопровождения человека

Владимир Путин поручил кабмину до 31 мая разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, в разработке этих мероприятий должны принять участие представители научно-технологического бизнес-сообщества и заинтересованные организации.